Украинские войска перебрасывают резервы в Харьковскую область

«Есть определенные результаты и на других участках харьковского фронта, например на Сватовско-купянском. Оборона ВСУ сыпется со всех сторон, что, в частности, вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений. Мы получаем данные, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло», — сказал он.