Уволен чиновник омского правительства за оскорбление пострадавших от паводка

Ранее Степан Огорелков в своем посте в аккаунте в соцсети «ВКонтакте» оскорбительно высказался в адрес жителей Усть-Ишимского района, создавших петицию о необходимости привлечь к ответственности районных чиновников за бездействие в ходе борьбы с последствиями паводка. «Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить», — написал он. Позже сотрудник областного правительства удалил запись и закрыл свой аккаунт.