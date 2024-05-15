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Уволен чиновник омского правительства за оскорбление пострадавших от паводка

Назвавший «клоунами» пострадавших из-за паводка жителей Омской области чиновник Степан Огорелков уволен.

Информацию об этом «Ъ-Сибирь» подтвердила заместитель председателя правительства Омской области, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина.

Ранее Степан Огорелков в своем посте в аккаунте в соцсети «ВКонтакте» оскорбительно высказался в адрес жителей Усть-Ишимского района, создавших петицию о необходимости привлечь к ответственности районных чиновников за бездействие в ходе борьбы с последствиями паводка. «Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить», — написал он. Позже сотрудник областного правительства удалил запись и закрыл свой аккаунт.

Ситуация с паводком в Усть-Ишимском районе Омской области остается напряженной. Всего из района эвакуированы около 2 тыс. человек.