«В моём сердце навсегда»: Алиханов попрощался с Калининградской областью

Антон Алиханов, которого утвердили на посту главы Минпромторга, попрощался с Калининградской областью. Своё обращение бывший глава региона опубликовал в своём телеграм-канале в среду, 15 мая.
"В 2016 году Президент доверил мне Калининградскую область. Я сделал всё, чтобы оправдать это доверие. За 7,5 лет мы с командой укрепили регион по большинству направлений: и в промышленности, и в энергетике, и сельском хозяйстве, и в логистике и инфраструктуре. Многое было — и, я уверен, Калининградскую область ждёт ещё много хорошего.
Калининградская область и все замечательные люди, с которыми мне посчастливилось здесь работать, останутся в моем сердце навсегда. Калининградская область стала для меня родной. В своей новой должности обещаю помощь и поддержку.
Сейчас Президент доверил мне новый, сверхответственный фронт работ. Всю ответственность понимаю. В нашу будущую победу — верю. Сделаю всё, чтобы её приблизить. Приступаю к работе".