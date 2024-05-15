«В моём сердце навсегда»: Алиханов попрощался с Калининградской областью

"В 2016 году Президент доверил мне Калининградскую область. Я сделал всё, чтобы оправдать это доверие. За 7,5 лет мы с командой укрепили регион по большинству направлений: и в промышленности, и в энергетике, и сельском хозяйстве, и в логистике и инфраструктуре. Многое было — и, я уверен, Калининградскую область ждёт ещё много хорошего.