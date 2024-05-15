Глава района в Екатеринбурге обвинил в нашествии крыс мусорные площадки

Господин Боликов добавил, что администрация района обязывает управляющую компанию проводить мероприятия по уничтожению крыс. «По каждому случаю работаем, но такая проблема до сих пор сохраняется», — отметил глава района.
Депутат Константин Киселев добавил, что ему поступило много жалоб, что «район является рассадником крыс». «Буквально в каждом дворе ко мне обращались, где я был, говорили о крысах, вплоть до того, что они съедают автомобили», — пожаловался он.
Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий добавила, что на ситуацию с грызунами в районе влияют теплосети и гаражи, которые стоят рядом с контейнерными стоянками. «Не всегда собственники многоквартирного дома, на территории которого стоят гаражи, готовы включаться в снос гаражей, которые их не устраивают», — пояснила она.
Госпожа Гурарий отметила, что проблема с крысами стоит в Дендропарке на ул. Первомайской. «Это излюбленное место для прогулок и для того, чтобы кормили уток. Утки съедают не все, приходят те, кто делает это за них. Мы сколько угодно можем проводить дератизацию, но если население приходит и оставляет кормовую базу, с этим работать гораздо сложнее», — сказала она.