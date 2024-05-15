Глава района в Екатеринбурге обвинил в нашествии крыс мусорные площадки

Госпожа Гурарий отметила, что проблема с крысами стоит в Дендропарке на ул. Первомайской. «Это излюбленное место для прогулок и для того, чтобы кормили уток. Утки съедают не все, приходят те, кто делает это за них. Мы сколько угодно можем проводить дератизацию, но если население приходит и оставляет кормовую базу, с этим работать гораздо сложнее», — сказала она.