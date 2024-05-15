ЦИК России назвал дату проведения выборов главы Башкирии

В единый день голосования по всей стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах. Предполагается, что будет замещено более 35 тысяч мандатов. В выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей.