ЦИК России назвал дату проведения выборов главы Башкирии

Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября. Об этом рассказала пресс-служба Центральной избирательной комиссии России.
В единый день голосования по всей стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах. Предполагается, что будет замещено более 35 тысяч мандатов. В выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей.
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что из-за кадровых изменений в администрации Президента и формирования нового состава правительства увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов. К 16 запланированным добавилось еще четыре региона: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область — Кузбасс и Тульская область.
— Во всех четырех случаях это будут досрочные выборы, и всего на сентябрь этого года теперь запланированы 20 прямых выборов глав регионов, — заявила руководитель ЦИК.