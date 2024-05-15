Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News заявил об усиленном влиянии России на Африку

По данным американского телеканала, это приводит к ослаблению позиций США на континенте.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Наращивание Россией влияния в Африке приводит к ослаблению позиций США на континенте. Такую оценку привел американский телеканал Fox News.

Как отметил сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт в беседе с телеканалом, «в то время как Россия и Китай прилагают максимальные усилия, чтобы вытеснить США из региона, в котором вскоре будет проживать четверть населения Земли, администрация Джо Байдена продолжает терять контроль над Африкой и подрывает стратегические интересы собственной страны». «Внешняя политика президента Байдена стала катастрофой на всех континентах, и Африка не исключение», — добавил он.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл посетовал, что «США фактически вытеснены из Чада, Нигера, Мали и Буркина-Фасо, освободив больше места для России и Китая». Он посчитал, что действия Байдена не соответствуют статусу «великой державы», в качестве которой себя пытаются позиционировать США. «Администрация в последние два года ведет себя так, [как будто США] — страус, а не сверхдержава», — отметил он.