Fox News заявил об усиленном влиянии России на Африку

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл посетовал, что «США фактически вытеснены из Чада, Нигера, Мали и Буркина-Фасо, освободив больше места для России и Китая». Он посчитал, что действия Байдена не соответствуют статусу «великой державы», в качестве которой себя пытаются позиционировать США. «Администрация в последние два года ведет себя так, [как будто США] — страус, а не сверхдержава», — отметил он.