Fox News заявил об усиленном влиянии России на Африку

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Наращивание Россией влияния в Африке приводит к ослаблению позиций США на континенте. Такую оценку привел американский телеканал Fox News.
Как отметил сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт в беседе с телеканалом, «в то время как Россия и Китай прилагают максимальные усилия, чтобы вытеснить США из региона, в котором вскоре будет проживать четверть населения Земли, администрация Джо Байдена продолжает терять контроль над Африкой и подрывает стратегические интересы собственной страны». «Внешняя политика президента Байдена стала катастрофой на всех континентах, и Африка не исключение», — добавил он.
Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл посетовал, что «США фактически вытеснены из Чада, Нигера, Мали и Буркина-Фасо, освободив больше места для России и Китая». Он посчитал, что действия Байдена не соответствуют статусу «великой державы», в качестве которой себя пытаются позиционировать США. «Администрация в последние два года ведет себя так, [как будто США] — страус, а не сверхдержава», — отметил он.