Кубанские парламентарии поддержали 3 федеральных законопроекта

Так, парламентарии планируют внести изменения в статьи 3.5 и 8.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно усилить административные наказания за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, предусмотреть ответственность за повторные нарушения.