Кубанские парламентарии поддержали 3 федеральных законопроекта

Сегодня кубанские депутаты рассмотрели 5 федеральных законопроектов. 3 из них получили поддержку.
— Предварительно все законопроекты были внимательно проанализированы в комитетах. Детально обсуждались перспективы правоприменительной практики, — уточнил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Так, парламентарии планируют внести изменения в статьи 3.5 и 8.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно усилить административные наказания за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, предусмотреть ответственность за повторные нарушения.
Также планируется внести коррективы в статью 8 ФЗ «Об участии в долевом строительстве МКД и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» — конкретизировать требования о передаче застройщиком объекта долевого строительства.
Еще кубанские парламентарии поддержали изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях — ввод административной ответственности за нарушение ПДД управляющих электросамокатами, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе ЗСК.
— Считаем, что введение определенных штрафов повысит ответственность использующих такие средства передвижения, — прокомментировал принятые решения Юрий Бурлачко.