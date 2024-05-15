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Кубанские парламентарии поддержали 3 федеральных законопроекта

Во время внеочередной 37-й сессии кубанского парламента депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края путем заочного голосования приняли 2 постановления: «О положительных отзывах на проекты федеральных законов» и «Об отрицательных отзывах на проекты федеральных законов».

Сегодня кубанские депутаты рассмотрели 5 федеральных законопроектов. 3 из них получили поддержку.

— Предварительно все законопроекты были внимательно проанализированы в комитетах. Детально обсуждались перспективы правоприменительной практики, — уточнил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Так, парламентарии планируют внести изменения в статьи 3.5 и 8.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно усилить административные наказания за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, предусмотреть ответственность за повторные нарушения.

Также планируется внести коррективы в статью 8 ФЗ «Об участии в долевом строительстве МКД и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» — конкретизировать требования о передаче застройщиком объекта долевого строительства.

Еще кубанские парламентарии поддержали изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях — ввод административной ответственности за нарушение ПДД управляющих электросамокатами, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе ЗСК.

— Считаем, что введение определенных штрафов повысит ответственность использующих такие средства передвижения, — прокомментировал принятые решения Юрий Бурлачко.

закон