В Молдавии назвали евроинтеграцию механизмом ликвидации государства

Он назвал весьма тревожными шаги действующей власти, которая внесла коррективы в законодательство относительно государственного языка в Молдавии. «Вы видите, как власти в стране отменяют атрибуты государственности — отменили молдавский язык. Всё, в документообороте, законодательных актах уже не упоминается молдавский язык, вместо него — румынский. В Молдавии в учебных заведениях изучают “Историю румын”, это происходит с 90-х годов, но в последнее время Молдова вообще не упоминается. Далее, что будет происходить — попытки отмена молдаван, как народа. Кстати, уже это наблюдается, молодежи говорят, что нет такой национальности — “молдаванин”, есть румыны», — отметил Цырдя. По его мнению, если Молдавия войдет в состав Евросоюза, руководить страной будут румынские деятели. «Мы окажемся в Румынии, а не в Евросоюзе», — добавил он.