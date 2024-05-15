В Молдавии назвали евроинтеграцию механизмом ликвидации государства

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
«Похоже, проект ликвидации Молдавии уже запущен. Практически евроинтеграция потеряла прежние формы и задачи по модернизации страны. Теперь она превращается в механизм ликвидации государства, в чем открыто признаются лидеры правящей партии, утверждающие, что с Румынией мы воссоединимся в Евросоюзе», — заявил Цырдя.
Парламентарий напомнил, что Бухарест до сих пор не подписал с Кишиневом ни базовый политический договор, ни соглашение о государственной границе между Румынией и Молдавией.
«Да, Румыния одна из первых стран приветствовала независимость Республики Молдова в 1991 году, но получается, что это только на словах. Румыния не признала наших границ, не подписала базовый политический договор с нами. Почему? А это бы означало договор между двумя равноправными государствами. Румыния же не признаёт ни молдавский язык, ни молдаван, ни, на самом деле, Республику Молдова. Она считает ее Бессарабией, своим уездом», — сказал Цырдя.
Он назвал весьма тревожными шаги действующей власти, которая внесла коррективы в законодательство относительно государственного языка в Молдавии. «Вы видите, как власти в стране отменяют атрибуты государственности — отменили молдавский язык. Всё, в документообороте, законодательных актах уже не упоминается молдавский язык, вместо него — румынский. В Молдавии в учебных заведениях изучают “Историю румын”, это происходит с 90-х годов, но в последнее время Молдова вообще не упоминается. Далее, что будет происходить — попытки отмена молдаван, как народа. Кстати, уже это наблюдается, молодежи говорят, что нет такой национальности — “молдаванин”, есть румыны», — отметил Цырдя. По его мнению, если Молдавия войдет в состав Евросоюза, руководить страной будут румынские деятели. «Мы окажемся в Румынии, а не в Евросоюзе», — добавил он.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.