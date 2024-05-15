Польша анонсировала усиление восточной границы

«Если речь идет о целой стратегии, связанной уже не только с самой пограничной полосой, а с различного рода усилениями военного характера, то я бы хотел, чтобы в этом году уже начался этот процесс. Мы будем с господином премьером объявлять обо всех наши решениях в этой сфере», — добавил министр.