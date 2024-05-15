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Польша анонсировала усиление восточной границы

ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. Польша рассчитывает в текущем году начать очередное военное усиление восточной границы, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: РИА "Новости"

«Мы здесь разграничиваем две вещи. Усиление заграждения (заграждение на границе с Белоруссией — ред.) — и этот процесс уже идет. Заграждение модернизируется, усиливается, министр внутренних дел и администрации принимает очередные решения в целях безопасности и непроходимости польской границы», — сказал Косиняк-Камыш.

«Если речь идет о целой стратегии, связанной уже не только с самой пограничной полосой, а с различного рода усилениями военного характера, то я бы хотел, чтобы в этом году уже начался этот процесс. Мы будем с господином премьером объявлять обо всех наши решениях в этой сфере», — добавил министр.

Польша постоянно занимается усилением своего военного потенциала на восточной границе, в частности, там была создана новая (18-я) механизированная бригада, размещаются новые образцы вооружения и военной техники.