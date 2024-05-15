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Допущенных к гостайне могут обязать предъявлять на проверку загранпаспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РАПСИ. Граждане, допущенные к государственной тайне, при возвращении из-за границы должны будут предоставлять на проверку уполномоченным лицам свой заграничный паспорт, соответствующий законопроект внесен в среду на рассмотрение в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

Поправки предлагается внести в статьи 21.2 (обязанности должностных лиц и граждан РФ, допущенных к гостайне) и 24 (ограничения прав должностного лица или гражданина, допущенных или ранее допускавшихся к гостайне) Закона «О государственной тайне».

«Целью подготовки проекта закона является наделение руководителей, принимающих решение о допуске к государственной тайне, а также сотрудников режимно-секретных подразделений органов и организаций правом проверки информации о соблюдении условий принятых решений о возможности выезда за границу, в том числе изучения сведений заграничного паспорта», — говорится в пояснительной записке.

Авторы поправок считают, что обеспечить действенный механизм защиты государственной тайны возможно только если по возвращении из-за границы имеется возможность проверить, были ли работником, допущенным к государственной тайне, соблюдены условия выезда за границу.

Для выезда в большинство стран необходим загранпаспорт, в который при пересечении границы пограничными службами вносятся отметки. Сопоставление данных отметок со сведениями, имеющимися в режимно-секретном подразделении, касающимися разрешения на выезд (уведомления о выезде), по мнению авторов инициативы, является наиболее быстрым и простым способом осуществления контроля за соблюдением условий выезда за границу.

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