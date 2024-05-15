Допущенных к гостайне могут обязать предъявлять на проверку загранпаспорта

Для выезда в большинство стран необходим загранпаспорт, в который при пересечении границы пограничными службами вносятся отметки. Сопоставление данных отметок со сведениями, имеющимися в режимно-секретном подразделении, касающимися разрешения на выезд (уведомления о выезде), по мнению авторов инициативы, является наиболее быстрым и простым способом осуществления контроля за соблюдением условий выезда за границу.