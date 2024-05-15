США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. США позволяют Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против России, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими войсками американских вооружений по территории РФ.
«Как я уже заявил, Украина должна самостоятельно принимать решения относительно того, как ей вести эту войну», — сказал Блинкен пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Кулебой, отвечая на вопрос о допустимости такого применения оружия США.
По его словам, США намерены добиться того, чтобы Украина одержала победу в конфликте с РФ, и для этого Вашингтон намерен обеспечить Киев «всем необходимым».
Блинкен сообщил, что США и Киев «детально и в срочном порядке» обсуждают возможность размещения систем ПВО Patriot в Харькове.
«Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов», — заявил госсекретарь США.
Владимир Зеленский ранее назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.