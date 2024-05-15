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Исполняющим обязанности главы Сочи стал Олег Бурлев

Городское собрание Сочи назначило исполняющим обязанности главы города Олега Бурлева, который до сегодняшнего дня занимал должность вице-мэра, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Прежний градоначальник Алексей Копайгородский досрочно сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.

Новый глава администрации Сочи должен будет избираться депутатами из числа кандидатов, которые будут выдвинуты по итогам конкурсного отбора. Дата начала приема заявок на конкурс пока не определена.

Олегу Бурлеву 44 года, он окончил Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Служил в органах прокуратуры, затем работал в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. С 2015 года занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского района Сочи, с 2019 года был главой района. В июне 2023 года стал заместителем мэра Сочи.