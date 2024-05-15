Исполняющим обязанности главы Сочи стал Олег Бурлев

Олегу Бурлеву 44 года, он окончил Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Служил в органах прокуратуры, затем работал в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. С 2015 года занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского района Сочи, с 2019 года был главой района. В июне 2023 года стал заместителем мэра Сочи.