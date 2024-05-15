«Курировал технопарки, янтарь и хоккей»: что известно о врио губернатора Калининградской области

Утром в среду, 15 мая, врио губернатора Калининградской области назначили Алексея Беспрозванных. Уже бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ не раз бывал в регионе, курировал янтарную отрасль и технопарки. До федерального ведомства он отвечал за развитие производства и транспортной системы Воронежской области. Что известно о новом главе — в материале Калининград.Ru.
Согласно официальной биографии, Алексею Беспрозванных 44 года. Он родился 23 августа 1979 года в казахском Лениногорске, окончил Алтайский государственный технический университет. Свою карьеру начинал в компании МТС в Барнауле, а затем возглавил филиал сотового оператора в Воронежской области. В 2012 году его назначили заместителем председателя правительства региона.
В Воронежской области Беспрозванных курировал промышленность и транспорт. Бизнес-издание Черноземья «Абирег» отмечает, что при нём производство в регионе выросло в полтора раза: местные предприятия стали получать крупные заказы от «Газпрома» и «Роснефти», в область привлекли новых инвесторов и открыли несколько заводов.
В заслуги чиновника также ставят реконструкцию аэропорта и обновление общественного транспорта в Воронеже. Кроме того, Беспрозванных курировал открытие одной из туристических достопримечательностей города — корабля-музея «Гото Предестинация», а также возглавлял региональную федерацию хоккея.
В 2016 году Алексей Беспрозванных перешёл на работу в федеральный Минпромторг, где сначала возглавлял департамент региональной промышленной политики, а затем стал заместителем главы ведомства. Чиновник неоднократно посещал Калининградскую область как совместно со своим начальником Денисом Мантуровым, так и самостоятельно.
В частности, Беспрозванных курировал янтарную отрасль. В 2018 году на открытии Amberforum в Светлогорске он представлял стратегию её развития и говорил о важности развития промышленного кластера. «Сегодня механизм промышленных кластеров очень популярен у предприятий, создающих производственные кооперационные цепочки для реализации совместных кластерных проектов. Калининградская область не является здесь исключением. Тем более, что она имеет для этого естественные предпосылки. Поэтому важнейшим мероприятием по плану является создание кластера по переработке янтаря на её территории», — подчёркивал уже бывший замминистра.
В 2021 году Алексей Беспрозванных отмечал «существенный рост» в промышленности Калининградской области и говорил о высоких показателях янтарного кластера. «Янтарный кластер является одним из двух промышленных кластеров, которые на сегодняшний день существуют в вашем регионе, и это объединение показывает лучшие свои результаты. Очень хорошо растет добыча янтарного сырья, радует, что увеличивается занятость в связи с развитием переработки солнечного камня», — комментировал он.
Кроме того, Беспрозванных продвигал идею развития индустриальных и промышленных парков в регионах. По мнению чиновника, такие площадки способствуют быстрому запуску производств и позволяют замещать импортную продукцию на рынке в условиях экономических санкций. Также он занимался мерами государственной поддержки бизнеса и курировал промышленную ипотеку.
Последний публичный визит Алексея Беспрозванных в Калининградскую область был в декабре 2023 года. Вместе с Денисом Мантуровым они посещали предприятия «Факел», «Янтарь» и «Обсервер», а также общались с местными предпринимателями. Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru один из участников встречи, Беспрозванных произвёл впечатление человека, который глубоко вникает в процессы и умеет выстраивать доверительные отношения с окружающими.
Согласно декларации о доходах за 2021 год, Алексей Беспрозванных на должности заместителя федерального министра заработал 18,5 миллиона рублей. В собственности у него находится квартира площадью 138 квадратных метров. Его супруга владеет ещё одной квартирой, жилым домом, хозпостройкой и тремя земельными участками, а также автомобилем BMW X5. В семье нового главы региона двое детей.
Отметим, что врио главы региона учился в Сколково и является выпускником «школы губернаторов». Ударение в фамилии Беспрозванных ставится на букву «О». По информации источника Калининград.Ru, он уже находится в регионе.
Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли. В прежнем составе правительства на этом посту был Денис Мантуров. Он занял должность первого вице-премьера.