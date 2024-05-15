«Курировал технопарки, янтарь и хоккей»: что известно о врио губернатора Калининградской области

В частности, Беспрозванных курировал янтарную отрасль. В 2018 году на открытии Amberforum в Светлогорске он представлял стратегию её развития и говорил о важности развития промышленного кластера. «Сегодня механизм промышленных кластеров очень популярен у предприятий, создающих производственные кооперационные цепочки для реализации совместных кластерных проектов. Калининградская область не является здесь исключением. Тем более, что она имеет для этого естественные предпосылки. Поэтому важнейшим мероприятием по плану является создание кластера по переработке янтаря на её территории», — подчёркивал уже бывший замминистра.