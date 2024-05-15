Где будет проходить граница нового района в Астане

— Границу между двумя планируемыми административными единицами планируется провести по большим транспортным магистралям. Граница будет следовать вдоль улицы Сарайшык, начиная от моста с левого берега на правый. Затем продолжится по проспекту Кошкарбаева до пересечения с железнодорожной линией, по железнодорожной линии уже до границы города.