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И. о. нижегородского министра энергетики назначен Михаил Куренков

Исполнять обязанности министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области с 16 мая будет его заместитель Михаил Куренков. Об этом сообщил журналист Андрей Вовк в своем Telegram-канале. Информацию подтвердили в областном правительстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», министр энергетики региона Михаил Морозов с 16 мая перейдет на работу в ПАО «Газпром». Он возглавит ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».