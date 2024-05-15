Как писал «Ъ-Приволжье», министр энергетики региона Михаил Морозов с 16 мая перейдет на работу в ПАО «Газпром». Он возглавит ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».
И. о. нижегородского министра энергетики назначен Михаил Куренков
Исполнять обязанности министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области с 16 мая будет его заместитель Михаил Куренков. Об этом сообщил журналист Андрей Вовк в своем Telegram-канале. Информацию подтвердили в областном правительстве.