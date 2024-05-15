Глава минприроды Ступин покидает областное правительство

Напомним, Ступин возглавлял министерство природных ресурсов и экологии региона с конца 2017 года. На эту должность, которую ранее занимал Юрий Шитиков, его назначил Антон Алиханов. Чиновник оставался исполняющим обязанности с момента переизбрания главы региона и был утвержден в должности министра лишь в середине сентября 2023 года.