Путин объяснил назначение Белоусова ростом расходов на оборону

Президент подчеркнул, что в середине 80-х годов совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли 13% ВВП. В 2024 расходы России на эту сферу составили 8,7% ВВП. «Это конечно не 13 как было в Советском Союзе, но это солидная величина. Это большой ресурс и мы обязаны распорядиться им рачительно и эффективно», — сказал президент на встрече с министром и командующими войсками военных округов.