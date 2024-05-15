Путин объяснил назначение Белоусова ростом расходов на оборону

Президент подчеркнул, что в середине 80-х годов совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли 13% ВВП. В 2024 расходы России на эту сферу составили 8,7% ВВП. «Это конечно не 13 как было в Советском Союзе, но это солидная величина. Это большой ресурс и мы обязаны распорядиться им рачительно и эффективно», — сказал президент на встрече с министром и командующими войсками военных округов.
Владимир Путин отметил, что увеличивая расходы на оборону и безопасность, власти понимают, что все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены. «Взаимоотношение между пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития», — подчеркнул он.
«Кроме всего прочего, Андрей Рэмович в последнее время по моему поручению занимался некоторыми вещами двойного назначения, в частности, развитием беспилотных летательных и других беспилотных аппаратов. То же самое делал и Сергей Кужугетович по линии министерства обороны», — подчеркнул Владимир Путин.
На встрече президент поблагодарил Сергея Шойгу за проделанную им в работу в качестве министра обороны, в том числе за придание «нового облика» вооруженным силам. При этом Путин отметил, что до начала боевых действий «многие вещи не были понятны», но необходимо быстро реагировать на требования времени.
12 мая Владимир Путин представил Совету федерации кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. Бывший глава ведомства Сергей Шойгу по указу президента назначен секретарем Совета безопасности. Он совмещает эту должность с постом заместителя президента в Военно-промышленной комиссии.