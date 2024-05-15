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Токаев высоко оценил вклад CLAAS Group в развитие аграрного потенциала Казахстана

Глава государства принял председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрину Клаас-Мюльхойзер, передает DKNews.kz.

Источник: Akorda

В ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с председателем правления Восточного комитета германской экономики, председателем Наблюдательного совета CLAAS Group Катриной Клаас-Мюльхойзер были обсуждены перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества сторон.

Как заявил Глава государства, Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, растет интерес немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане.

Президент подчеркнул, что в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64 процента, достигнув рекордной отметки в 770 млн долларов.

На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию Регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.

Кроме того, Президент высоко оценил вклад сборочного завода CLAAS в развитие аграрного потенциала Казахстана.

экономика
сельское хозяйство