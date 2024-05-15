Путин заявил об отсутствии планов по изменениям в Генштабе

Владимир Путин заявил, что никаких изменений в Генеральном штабе не планируется. Об этом президент сказал на встрече с командующими военных округов, где присутствовал экс-министр и новый глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.