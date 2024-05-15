Путин заявил об отсутствии планов по изменениям в Генштабе

Владимир Путин заявил, что никаких изменений в Генеральном штабе не планируется. Об этом президент сказал на встрече с командующими военных округов, где присутствовал экс-министр и новый глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.
«Что касается Генерального штаба и всей структуры, которые обеспечивают боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — сказал президент.
Глава государства заявил, что работа в зоне военной операции «идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом».
Путин отметил, что по итогам прошлого года контратаки украинской армии были отражены, а в этом году российские подразделения каждый день улучшают свое положение.