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«Яркий пример равнодушия»: Аксенов объявил выговор мэру Феодосии за отсутствие газа в двух многоэтажках

Сергей Аксенов объявил выговор мэру Феодосии за отсутствие газа в многоэтажках.

Источник: Комсомольская правда

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор мэру Феодосии Игорю Ткаченко за игнорирование проблемы жителей двух многоэтажек на улице Габрусева. Как руководитель республики написал в своем Tg-канале, в домах № 13 и 13Б, строительство которых началось еще 10 лет назад, до сих пор не подключен газ.

Жителям пришлось обратиться с просьбой о помощи к самому главе РК. Аксенов назвал такую ситуацию ярким примером равнодушия чиновников: знали о проблеме, но ничего не делали.

— Лично дал поручение Ткаченко выехать на место и объясниться с людьми. Еще два подобных выговора, и ему придется искать новое место работы, — отметил Сергей Аксенов.

Глава Крыма также заверил жителей многоэтажек, что их проблему решат в ближайшее время.