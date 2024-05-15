«Яркий пример равнодушия»: Аксенов объявил выговор мэру Феодосии за отсутствие газа в двух многоэтажках

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор мэру Феодосии Игорю Ткаченко за игнорирование проблемы жителей двух многоэтажек на улице Габрусева. Как руководитель республики написал в своем Tg-канале, в домах № 13 и 13Б, строительство которых началось еще 10 лет назад, до сих пор не подключен газ.