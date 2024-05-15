Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа в феврале 2024 года. В начале апреля «Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что Александра Лапина рассматривают на должность командующего Ленинградским округом. Несколько собеседников издания утверждали, что решение о его назначении уже было принято и он принял на себя командование. Ранее генерал-полковник занимал должность начальника Главного штаба сухопутных войск и первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ.