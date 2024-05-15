В Словакии ранили премьер-министра

Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.