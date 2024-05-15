В Словакии ранили премьер-министра

«Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией», — говорится в публикации.
По данным СМИ со ссылкой на свидетелей, инцидент произошел, когда политик вышел к общественности, после стрельбы он упал на землю.
Сейчас премьера на вертолете везут в больницу в Братиславе.
Выездное заседание правительства Словакии проходило в городе Гандлова, расстояние до Братиславы — 190 километров.
Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.