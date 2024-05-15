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В Словакии ранили премьер-министра

БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения во время стрельбы после заседания кабмина, сообщило местное издание Pravda.

«Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией», — говорится в публикации.

По данным СМИ со ссылкой на свидетелей, инцидент произошел, когда политик вышел к общественности, после стрельбы он упал на землю.

Сейчас премьера на вертолете везут в больницу в Братиславе.

Выездное заседание правительства Словакии проходило в городе Гандлова, расстояние до Братиславы — 190 километров.

Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, и пообещал сделать шаги в этом направлении.