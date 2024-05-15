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Скоропостижно умер помощник Лукашенко по Минской области Калач

Умер помощник президента по Минской области Калач.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о скоропостижной смерти помощника президента Беларуси по Минской области Владимира Калача, сообщила пресс-служба Минского облисполкома.

Сообщается, что инспектор по Минской области Владимир Калач скоропостижно скончался 13 мая в возрасте 54 лет.

Известно, что Владимир Калач был уроженцем Брестской области. В 2010—2018 годах он работал начальником управления Комитета госбезопасности по Минску и Минской области. В этот период, в 2012-м ему присвоили воинское звание генерал-майора.

С 2018 по 2021 годы Калач работал на должности замглавы КГБ. А в 2021-м стал помощником президента Беларуси Александра Лукашенко по Минской области.

— Ушел из жизни человек, глубоко преданный своему делу и служению Республике Беларусь, — прокомментировали в пресс-службе Миноблисполкома.