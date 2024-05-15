Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор назначил нового руководителя областного управления ветеринарии

Им стал Михаил Миньков.

Михаил Миньков стал новым руководителем областного управления ветеринарии, соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Ранее Михаил Миньков занимал должность руководителя городской станции по борьбе с болезнями животных. В правительстве региона пояснили, что Миньков назначен на срок полномочий губернатора Воронежской области.

До этого управление возглавлял Николай Эсауленко. В конце 2023 года он уволился по собственному желанию. До назначения Михаила Минькова обязанности руководителя управления исполняла заместитель руководителя управления ветеринарии Галина Козырева.