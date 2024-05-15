Премьер Словакии Фицо при покушении получил ранения в живот и грудь

Инцидент произошел в городе Гандлова — там проходило выездное заседание правительства страны. Перед тем, как выстрелить, злоумышленник крикнул «Робо, иди сюда».
Состояние Фицо оценивают как крайне тяжелое. Премьера отправили на вертолете в больницу города Банска-Бистрица, расположенного вблизи Гандловы.
Стрелка задержали.
Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что решительно осуждает покушение на Фицо. Она пожелала ему скорейшего выздоровления.
Вице-спикер парламента Любош Блаха после появления информации о покушении прервал заседание и обвинил оппозицию в случившемся словами «Это ваша работа».