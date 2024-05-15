Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга

«Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве промышленности раньше, теперь, имея наработки на территории (Калининградской области — ред.), понимает, что и как делается на территории, что нужно для того, чтобы работа шла ещё более успешно».