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Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что новый министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов понимает, что делать, чтобы работа шла успешно, президент выразил надежду, что он применит свои навыки.

Источник: © РИА Новости

Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве промышленности раньше, теперь, имея наработки на территории (Калининградской области — ред.), понимает, что и как делается на территории, что нужно для того, чтобы работа шла ещё более успешно».

сказал Путин

Глава государства выразил надежду, что Алиханов применит свои навыки и знания для успешной работы на новой должности.

Путин Владимир