Путин прокомментировал назначение Алиханова главой Минпромторга

Российский президент провел в среду совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.
«Новый министр промышленного развития, промышленности тоже не новичок в этой сфере. Антон Андреевич работал в министерстве промышленности раньше, теперь, имея наработки на территории (Калининградской области — ред.), понимает, что и как делается на территории, что нужно для того, чтобы работа шла ещё более успешно».
Глава государства выразил надежду, что Алиханов применит свои навыки и знания для успешной работы на новой должности.