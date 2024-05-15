Чтобы транспорт ходил регулярно: расписание автобусов в Калининграде с июня изменится

Общественный транспорт в Калининграде с июня будет ходить по новому расписанию. Это позволит соблюдать интервал движения и избавит работу автобусов от провалов, сообщила глава администрации Елена Дятлова во время отчёта за 2023 год.
«Мы понимаем, что проблема есть. Новое расписание и графики движения планируем к запуску с 1 июня», — сказала сити-менеджер.
Кроме того, у муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс» запущена программа подготовки водителей. Это позволит заполнить штат сотрудников. Если у частников появятся проблемы с шофёрами, «ГорТранс» подстрахует на некоторых маршрутах.
«Первый выпуск водителей в ближайшие месяцы, набираем новые группы. Общественный транспорт — единственный способ избежать многочисленных пробок в Калининграде», — отметила Дятлова.
Пассажиры регулярно жалуются на самые разные проблемы в общественном транспорте как города, так и области в постоянной рубрике «Сам себе контролёр». За последние годы Калининград значительно потерял свои позиции в рейтинге по доступности общественного транспорта.