Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чтобы транспорт ходил регулярно: расписание автобусов в Калининграде с июня изменится

Частников может подстраховать «Калининград-ГорТранс».

Общественный транспорт в Калининграде с июня будет ходить по новому расписанию. Это позволит соблюдать интервал движения и избавит работу автобусов от провалов, сообщила глава администрации Елена Дятлова во время отчёта за 2023 год.

«Мы понимаем, что проблема есть. Новое расписание и графики движения планируем к запуску с 1 июня», — сказала сити-менеджер.

Кроме того, у муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс» запущена программа подготовки водителей. Это позволит заполнить штат сотрудников. Если у частников появятся проблемы с шофёрами, «ГорТранс» подстрахует на некоторых маршрутах.

«Первый выпуск водителей в ближайшие месяцы, набираем новые группы. Общественный транспорт — единственный способ избежать многочисленных пробок в Калининграде», — отметила Дятлова.

Пассажиры регулярно жалуются на самые разные проблемы в общественном транспорте как города, так и области в постоянной рубрике «Сам себе контролёр». За последние годы Калининград значительно потерял свои позиции в рейтинге по доступности общественного транспорта.