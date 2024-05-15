В Словакии заявили об угрожающем жизни состоянии Фицо после покушения

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Банска-Бистрица находится примерно в 30 км оттуда по прямой. Как сказано в сообщении в Facebook, Фицо не стали отправлять в Братиславу (до нее более 100 км) из-за «необходимости срочного вмешательства».