«Я знаю про боль»: Дятлова и Аминов отчитались о работе за 2023 год

«У нас ограничения в бюджете, — напомнила сити-менеджер, — Мы можем оперировать только теми деньгами, которые мы собираем, т.е. нашей доходной частью. Я слышу про боль, я знаю про боль. Мы вместе с депутатами горсовета, формируя бюджет 2025 года, будем принимать решение, какие объекты благоустройства будут включены. А если бы все жители микрорайона приняли участие в этом голосовании, и эта территория победила, тогда я могла бы с полным основанием сказать, что на следующий год будет финансирование. Вопрос будет решаться при формировании бюджета 2025 года».