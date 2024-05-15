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Шеф протокола Кремля предположил, почему охрана не смогла защитить Фицо

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Начальник службы протокола президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко предположил, почему охрана премьер-министра Словакии Роберта Фицо допустила покушение.

Источник: Reuters

Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к людям, собравшимся возле местного дома культуры, где проходило мероприятие. Словацкого лидера вертолетом транспортируют в больницу.

«Что касается работы охраны, то политики часто относится к ее советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее. Такие перегибы подрывают авторитет политика, которого они защищают. С другой стороны, можно недожать, и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», — сказал Шевченко РИА Новости.

Инцидент с лидером Словакии, по его оценке, — «однозначный прокол охраны». У той больше полномочий и опыта, чем, например, у службы протокола, «которая в плане безопасности может только подсказать, где лучше стоять, чтобы ни за кого не зацепиться и не упасть».