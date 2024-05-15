Шеф протокола Кремля предположил, почему охрана не смогла защитить Фицо

«Что касается работы охраны, то политики часто относится к ее советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее. Такие перегибы подрывают авторитет политика, которого они защищают. С другой стороны, можно недожать, и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», — сказал Шевченко РИА Новости.