Лукашенко назначил нового замкомандующего ВВС и ПВО

Указ об этом назначении подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Занимавший ранее эту должность генерал-майор Дмитрий Михолап назначен начальником факультета Генерального штаба Вооруженных Сил — заместителем начальника Военной академии Беларуси», — пояснили в военном ведомстве.
Дмитрий Михолап отвечал за противовоздушную оборону. Он прошел различные ступени в армии, начав с должности от начальника расчета отделения боевого управления радиотехнической батареи 15 зенитной ракетной бригады.
Михаил Матросов также ранее служил в этой бригаде и был ее командиром. Известно, что в 2021 году он стал слушателем факультета Генштаба. При этом в 2012 году он окончил командно-штабной факультет Военной академии с золотой медалью.
На вооружении у 15-й зенитной ракетной бригады стоят комплексы С-300. В 2023 году она также получила комплексы «Тор-М2К».
Ранее сообщалось, что в начале мая белорусский президент побывал на Центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Военные доложили Лукашенко о том, как складывается обстановка.
Также глава государства понаблюдал за тем, как проходит проверка этих войск.
«…Если вы проверку организовали честно, как это положено, — это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились», — сказал он по итогам встречи с военными.
Президент констатировал, что тогда ВВС и войска ПВО контролируют небо над страной в режиме реального времени.
«…Вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо — поразили, где надо — принудили к посадке и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе (на сопредельной стороне — Sputnik), разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы», — отметил тогда Лукашенко.