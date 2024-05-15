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Лукашенко назначил нового замкомандующего ВВС и ПВО

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Новым заместителем командующего Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками противовоздушной обороны (ПВО) стал Михаил Матросов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Указ об этом назначении подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Занимавший ранее эту должность генерал-майор Дмитрий Михолап назначен начальником факультета Генерального штаба Вооруженных Сил — заместителем начальника Военной академии Беларуси», — пояснили в военном ведомстве.

Дмитрий Михолап отвечал за противовоздушную оборону. Он прошел различные ступени в армии, начав с должности от начальника расчета отделения боевого управления радиотехнической батареи 15 зенитной ракетной бригады.

Михаил Матросов также ранее служил в этой бригаде и был ее командиром. Известно, что в 2021 году он стал слушателем факультета Генштаба. При этом в 2012 году он окончил командно-штабной факультет Военной академии с золотой медалью.

На вооружении у 15-й зенитной ракетной бригады стоят комплексы С-300. В 2023 году она также получила комплексы «Тор-М2К».

Ранее сообщалось, что в начале мая белорусский президент побывал на Центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Военные доложили Лукашенко о том, как складывается обстановка.

Также глава государства понаблюдал за тем, как проходит проверка этих войск.

«…Если вы проверку организовали честно, как это положено, — это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились», — сказал он по итогам встречи с военными.

Президент констатировал, что тогда ВВС и войска ПВО контролируют небо над страной в режиме реального времени.

«…Вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо — поразили, где надо — принудили к посадке и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе (на сопредельной стороне — Sputnik), разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы», — отметил тогда Лукашенко.

Лукашенко Александр