Лукашенко назначил нового замкомандующего ВВС и ПВО

«…Если вы проверку организовали честно, как это положено, — это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились», — сказал он по итогам встречи с военными.