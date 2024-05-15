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Минюст Молдовы потребовал в суде ограничить деятельность партии «Шанс»

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Министерство юстиции обратилось в суд Кишинева с иском об ограничении деятельности партии «Шанс».

Источник: Sputnik.md

«Минюст зарегистрировал в офисе сектора Центр Кишиневского суда запрос о применении положений закона “О политических партиях”, касающихся ограничения деятельности в отношении политической партии “Шанс” сроком на шесть месяцев», — сообщает пресс-служба министерства.

В заявлении ведомства также указано, что ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы обратилась в Минюст с информацией о том, что в ходе комплексной проверки, проведенной в отношении политической партии «Шанс», ее руководящий орган не выполнил требования комиссии и не представил полные данные, в связи с чем необходимо должным образом применить положения закона «О политических партиях».

В связи с этим министерство запросило у политформирования документы для предоставления в ЦИК в соответствии с требованиями акта о проверке, а позже получило информацию о том, что представленные данные не соответствуют этим требованиям, что привело к регистрации иска в суде.