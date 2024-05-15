В Казань прилетел национальный лидер туркменского народа

В столицу Татарстана прилетел национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
В аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в мероприятиях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Ранее мы писали, что на международном форуме «Россия — Исламский мир», который проходит в Казани, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с представительницами международных женских организаций. Раис РТ подчеркнул значимость участия женщин в бизнесе и государственном управлении, отметив их высокую работоспособность и эффективность.