В Казань прилетел национальный лидер туркменского народа

Ранее мы писали, что на международном форуме «Россия — Исламский мир», который проходит в Казани, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с представительницами международных женских организаций. Раис РТ подчеркнул значимость участия женщин в бизнесе и государственном управлении, отметив их высокую работоспособность и эффективность.