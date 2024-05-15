Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова

«Но сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах. Новым председателем парламента Чеченской Республики сегодня же был избран наш дорогой и уважаемый Шаид Жамалдаев, соратник первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями», — сообщил в среду Кадыров.