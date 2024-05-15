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Кадыров прокомментировал отставку спикера парламента Чечни Даудова

ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что Магомед Даудов досрочно сложил полномочия спикера парламента республики, потому что принял решение искать себя в «иных сферах».

Источник: © РИА Новости

Даудов занимал пост председателя парламента Чечни с 2015 года.

«Но сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах. Новым председателем парламента Чеченской Республики сегодня же был избран наш дорогой и уважаемый Шаид Жамалдаев, соратник первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями», — сообщил в среду Кадыров.

Он выразил уверенность, что Даудов обязательно сможет применить свой «незаурядный талант руководителя в другой сфере».

«Я благодарен ему за все годы службы на посту председателя парламента Чеченской Республики. <…> Дальше покажет время…», — добавил он.

Кадыров Рамзан