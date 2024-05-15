Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо

Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
«Глубоко опечален, узнав об инциденте с участием премьер-министра Роберта Фицо. Политическому насилию нет места в нашем обществе. Желаю ему скорейшего и полного выздоровления. Наши мысли с народом Словакии в это трудное время», — написал Речан в среду в соцсети X.
Премьер Словакии Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с «разгула украинских неонацистов», а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.