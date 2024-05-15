Путин назвал нападение на Фицо чудовищным преступлением

«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — написал Путин, его телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации, — обратился российский лидер. — Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько ранений в результате покушения, совершенного в городе Гандлова, сообщается на странице главы правительства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской). Политик доставлен вертолетом в больницу Банска-Бистрица, его жизнь находится в опасности.
Как сообщила газета Plus jeden den, Фицо ранен, предположительно, в конечность, грудь и живот, очевидцы слышали 4−5 выстрелов. По информации телеканала JOJ, огонь открыл 71-летний мужчина. Как заявила президент Словакии Зузана Чапутова, подозреваемый задержан.
Фицо известен своей критикой стратегии Запада по ситуации на Украине. Его правительство, пришедшее к власти в октябре 2023 года, остановило военные поставки Киеву. Премьер также высказывался за «стандартизацию отношений» с РФ.