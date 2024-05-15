Путин назвал нападение на Фицо чудовищным преступлением

«Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации, — обратился российский лидер. — Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления».