Дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня

Недавно Дональд Трамп получил еще один вызов на дебаты — от независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Его бывший президент неоднократно подвергал критике в социальных сетях, называя «внедренным агентом демократов». Независимый кандидат уже дважды бросал вызов Трампу. Первый раз он вызвал экс-президента на дебаты в публикации в соцсети X в конце апреля. Второй раз — 7 мая, в опубликованном в соцсети открытом письме Трампу. В нем Роберт Кеннеди-младший предложил устроить дебаты на «нейтральной территории» — во время национального съезда Либертарианской партии в Вашингтоне в конце мая, где оба политика собираются выступить с речью.