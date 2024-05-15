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Дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп согласились на предложение телеканала CNN провести дебаты. Теледебаты пройдут на площадке CNN 27 июля. Первым предложение провести дебаты принял действующий президент.

Источник: Reuters

«Я получил и принял приглашение от CNN принять участие в дебатах 27 июня. Слово за тобой, Дональд. Как ты сказал: где угодно, в любое время, в любом месте», — написал Байден в соцсети X. Позднее представитель предвыборного штаба Трампа заявил CNN, что тот принял предложение.

Как сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на письмо предвыборного штаба Байдена, действующий президент планирует провести дебаты с Дональдом Трампом минимум два раза.

После дебатов в июле еще одни могут пройти в начале сентября. Позднее ABC News сообщил, что оба кандидата согласились провести вторые дебаты на площадке телеканала 10 сентября.

Предвыборный штаб Байдена хочет, чтобы дебаты проходили в телестудии с микрофонами, которые автоматически отключаются по истечении времени выступления оратора. Помощники президента также настаивают на том, чтобы дебаты прошли без зрителей, так как опасаются шумной аудитории сторонников Трампа.

Недавно Дональд Трамп получил еще один вызов на дебаты — от независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Его бывший президент неоднократно подвергал критике в социальных сетях, называя «внедренным агентом демократов». Независимый кандидат уже дважды бросал вызов Трампу. Первый раз он вызвал экс-президента на дебаты в публикации в соцсети X в конце апреля. Второй раз — 7 мая, в опубликованном в соцсети открытом письме Трампу. В нем Роберт Кеннеди-младший предложил устроить дебаты на «нейтральной территории» — во время национального съезда Либертарианской партии в Вашингтоне в конце мая, где оба политика собираются выступить с речью.

Сам Дональд Трамп на оба вызова Кеннеди не ответил. Газета The New York Times обращалась за комментарием в предвыборный штаб экс-президента, но журналистам не ответили. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Трамп Дональд
Байден Джо