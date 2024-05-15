Путин запретил иноагентам избираться на выборах

Законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Однако, как отметила сенатор, иноагенты и лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, жертвователями в избирательные фонды кандидатов. Кроме того, полномочия действующих сенаторов и депутатов федеральных и региональных органов законодательной власти, депутатов органов местного самоуправления, а также губернаторов и мэров городов прекращаются в случае получения ими статуса иностранного агента.