Путин запретил иноагентам избираться на выборах

Так, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан дополнился нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию.
«Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления», — поясняла РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Однако, как отметила сенатор, иноагенты и лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, жертвователями в избирательные фонды кандидатов. Кроме того, полномочия действующих сенаторов и депутатов федеральных и региональных органов законодательной власти, депутатов органов местного самоуправления, а также губернаторов и мэров городов прекращаются в случае получения ими статуса иностранного агента.
Также на момент вступления закона в силу полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно в случае, если они не будут из него исключены в течение последующих 180 дней.
Закон также предполагает исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.