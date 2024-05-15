Госдеп сообщил о пересмотре поставки оружия Израилю на $1 млрд

Американский президент Джо Байден заявил 8 мая в интервью телеканалу CNN, что США остановят поставки Израилю оружия в случае проведения крупной операции в городе Рафах в секторе Газа. Ранее в тот же день министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на паузу поставлены, в частности, поставки бомб большой мощности. По словам шефа Пентагона, окончательные решения относительно поставок не приняты. В свою очередь Госдепартамент США уточнил, что, хотя приостановлена передача Израилю лишь одной партии боеприпасов, пересматриваются и другие военные поставки.