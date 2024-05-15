Оппозиция в Молдавии заявила о давлении властей перед выборами

Ранее Минюст Молдавии сообщил, что обратился в суд с просьбой на полгода ограничить деятельность партии «Шанс», поскольку политсила не предоставила ЦИК необходимые финансовые документы.
«Заерзали в официальном Кишиневе перед выборами: все шлюзы открыли — хотят выбить “Шанс” из предвыборной гонки любой ценой… Конечно, Кишинев будет усиливать давление на нас в преддверии президентских выборов, которые запланированы на осень. Нас этим не запугать и с пути не сбить. Продолжаем борьбу против режима», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, партия предоставила Центризбиркому все необходимые бумаги, поскольку знает, что оппозиции сейчас уделяется пристальное внимание.
«Обратите внимание на скорость, с которой принимаются безапелляционные решения в отношении нас. Это говорит о том, что цель — именно нейтрализовать “Шанс” перед выборами. Надо успеть обстряпать эту гнусную схему до 19 мая — кандидаты от “Шанса” идут на выборы в ряде населенных пунктов», — добавил Лунгу.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.