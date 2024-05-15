Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России пожелал Фицо скорейшего выздоровления

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин попросил президента Словакии Зузану Чапутову передать премьеру Роберту Фицо слова самой искренней поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления, данная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Источник: Sputnik.by

Президент отметил, что знает Фицо как сильного духом и мужественного человека.

«Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления».

говорится тексте.

Покушение

Покушение на Фицо произошло в среду, 15 мая, в городе Гандлова, когда политик покинул выездное заседание Кабмина страны.

Злоумышленник несколько раз выстрелил в Фицо. Нападавший был задержан подоспевшими сотрудниками полиции. Известно, что это 71-летний житель города Левице, его мотивы в настоящее время выясняются.

Премьера Словакии увезла скорая помощь, на вертолете его отправили в столицу, Братиславу.

По данным СМИ Словакии, состояние 59-летнего Фицо оценивается как тяжелое, он получил ранение в плечо и еще два ранения в брюшную полость. Сейчас врачи оперируют премьера.

Путин Владимир