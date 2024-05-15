Президент России пожелал Фицо скорейшего выздоровления

Президент отметил, что знает Фицо как сильного духом и мужественного человека.
«Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления».
Покушение
Покушение на Фицо произошло в среду, 15 мая, в городе Гандлова, когда политик покинул выездное заседание Кабмина страны.
Злоумышленник несколько раз выстрелил в Фицо. Нападавший был задержан подоспевшими сотрудниками полиции. Известно, что это 71-летний житель города Левице, его мотивы в настоящее время выясняются.
Премьера Словакии увезла скорая помощь, на вертолете его отправили в столицу, Братиславу.
По данным СМИ Словакии, состояние 59-летнего Фицо оценивается как тяжелое, он получил ранение в плечо и еще два ранения в брюшную полость. Сейчас врачи оперируют премьера.