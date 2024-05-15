СМИ сообщили о нормализации состояния Фицо

«Фицо успешно перенес операцию, он в стабильном состоянии и общается», — говорится в сообщении.
Покушение на политика произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где в среду состоялось выездное заседание правительства. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.
По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Главу правительства прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом, пишет газета Dennik N.
Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Издание Denník N уточнило, что преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, его задержали.
Реакция в мире
Многие европейские политики осудили покушение. Издание «Вечерне новости» со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Посол в Словакии Игорь Братчиков также выразил премьеру слова поддержки. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.
Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.