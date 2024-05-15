Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан

На флагштоках перед правительственным терминалом «Шараф» подняли государственные флаги Беларуси и Азербайджана, а вдоль ковровой дорожки бирюзового цвета в ожидании главы государства выстроились военнослужащие роты почетного караула.
У трапа Александра Лукашенко встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев, а также члены белорусской делегации — вице-премьер Игорь Петришенко, министр иностранных дел Сергей Алейник и глава белорусской дипмиссии Андрей Равков.
В преддверии визита Президента руководители белорусских государственных органов и предприятий провели в Баку переговоры со своими азербайджанскими визави. Кроме того, в эти дни в столице Азербайджана проходят крупнейшие в регионе сельскохозяйственные выставки Caspian Agro и Interfood Azerbaijan. Во время форума белорусские производители достигли соглашений на $54 млн. Петришенко: торговля Беларуси и Азербайджана вносит существенный вклад в обеспечение продбезопасности Равков: результативность взаимодействия Беларуси и Азербайджана действительно впечатляет.
Предприятия Минпрома представили инновационные образцы техники на выставке Caspian Agro в Баку «Белгоспищепром» рассказал, какую продукцию предприятия концерна поставляют на азербайджанский рынок МТЗ до конца года поставит более 720 тракторов в Азербайджан Доля белорусских тракторов на азербайджанском рынке достигла 80% Беларусь и Азербайджан планируют совместно выпускать тысячу тракторов в год Как сообщала пресс-служба главы государства, в Баку Александр Лукашенко проведет официальные переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча двух лидеров пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций.
«Президенты рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях и развитии кооперационного взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства. Еще одной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси и Азербайджана на международных площадках и в интеграционных объединениях. Главы государств обсудят ситуацию в регионе и мире в целом. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов», — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
Ожидается, что в Баку Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также посетят азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, где ознакомятся с экспозициями Беларуси и Азербайджана, реализацией совместных проектов в сфере АПК.
В 2023 году товарооборот между странами превысил $400 млн. При этом белорусский экспорт составил более $370 млн, увеличившись на 77% к уровню 2022 года.
«Мы обмениваемся товарами в деревообрабатывающей отрасли (мы продаем в Азербайджане всю линейку продукции: от продольно распиленного леса до обоев и туалетной бумаги), кооперируемся в машиностроении, совместно работаем в нефтеперерабатывающей отрасли (взаимная торговля продуктами нефтепереработки). Это фармацевтика, продовольствие. Можно говорить о туризме, спорте и других гуманитарных направлениях. То есть весь спектр взаимоотношений у нас есть», — отметил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.
Конечно, конкуренция на азербайджанском рынке высокая: свою продукцию сюда поставляют ведущие мировые производители. Но, как отметил Андрей Равков, других условий для работы не будет. «Конкуренция будет все равно расти, и нам нужно в этих условиях работать, совершенствовать и предлагать себя. Все в наших руках, надо работать», — подчеркнул глава белорусской дипмиссии.