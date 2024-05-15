Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Конечно, конкуренция на азербайджанском рынке высокая: свою продукцию сюда поставляют ведущие мировые производители. Но, как отметил Андрей Равков, других условий для работы не будет. «Конкуренция будет все равно расти, и нам нужно в этих условиях работать, совершенствовать и предлагать себя. Все в наших руках, надо работать», — подчеркнул глава белорусской дипмиссии.