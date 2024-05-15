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«Опасаюсь 2025 года». Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина может не выдержать противостояние уже в 2025 году, предположил военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью Pravda.

Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года», — отметил он.

Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в долгосрочной перспективе страну ждет поражение. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что из-за недостатка систем вооружений ВСУ потеряли много солдат.

«Все это невосполнимые потери. Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет», — резюмировал он.

Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.