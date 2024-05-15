«Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года», — отметил он.
Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в долгосрочной перспективе страну ждет поражение. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что из-за недостатка систем вооружений ВСУ потеряли много солдат.
«Все это невосполнимые потери. Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет», — резюмировал он.
Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.