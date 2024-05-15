Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах

Указами государство вышло из соглашений СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках 1991 года, стратегических силах 1991-го и статусе стратегических сил 1992-го.
Также Украина перестала быть участницей договора о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. Соглашение было подписано в 1992 году. Помимо этого, Зеленский подписал указ о выходе страны из ряда решений Совета глав государств СНГ об участии Киева в совете министров внутренних дел.
В апреле стало известно, что Украина перестала быть участницей соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения в рамках СНГ. Документ был подписан в 1992 году в Минске. Также Киев вышел из двух протоколов о внесении изменений и дополнений в это соглашение.
В феврале замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не добивается исключения Украины из СНГ, так как нормативные документы не предусматривают этого. Он пояснил, что при этом Киев практически минимизировал свое участие в Содружестве Независимых Государств.