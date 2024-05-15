Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах

В апреле стало известно, что Украина перестала быть участницей соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения в рамках СНГ. Документ был подписан в 1992 году в Минске. Также Киев вышел из двух протоколов о внесении изменений и дополнений в это соглашение.