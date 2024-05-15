МИД ПМР осудил молдавский закон о сепаратизме

«Эти законодательные и репрессивные меры, которые Молдова применила и внедрила, являются большой проблемой для переговорного процесса в целом, для нормального диалога. Они ограничивают диалог, и это признает не только приднестровская сторона, но и действующее председательство в ОБСЕ», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Первый приднестровский».
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что Кишинев может использовать правовые механизмы для ограничения прав и свобод любого жителя Приднестровья, включая представителей переговорной команды. По его словам, именно поэтому в последнее время все встречи представителей Кишинева и Тирасполя проводятся исключительно на территории Приднестровья.
«Мы обратились с инициативой в адрес международных участников, включая ОБСЕ, с предложением активизировать свою позицию для того, чтобы вернуть переговоры в нормальное рабочее русло. Чтобы встречи проводились как положено поочередно на территории сторон и не было никаких фактов, которые влияли или угрожали безопасности участников переговорных команд», — отметил Игнатьев.
В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за «сепаратизм», «заговор против Молдавии» и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате «1+1» состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.