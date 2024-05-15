МИД ПМР осудил молдавский закон о сепаратизме

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате «1+1» состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.