Франция введет войска в Новую Каледонию

2 апреля Сенат (верхняя палата) парламента Франции в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права участвовать в региональных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. 14 мая законопроект утвердили депутаты Национального собрания (нижняя палата), окончательное утверждение документа должно произойти на совместном заседании двух палат парламента в Версале, которое намечено на начало июня.