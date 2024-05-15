Путин прибыл с государственным визитом в Китай

В ходе двусторонних переговоров планируется сконцентрировать внимание на развитии и расширении торгово-экономического взаимодействия. На этой встрече Путин и Си Цзиньпин коснутся также и наиболее острых политических и региональных вопросов. Однако самая важная, по признанию Ушакова, часть пекинской встречи пройдет в неформальной обстановке за закрытыми дверями. В формате «один плюс четыре» с каждой стороны лидеры двух стран проведут обстоятельное обсуждение ситуации на Украине.