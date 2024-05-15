Премьер-министра Словакии Роберта Фицо поместили в искусственную кому

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, расположенном в 190 км от Братиславы, где проходило заседание правительства. Политик получил несколько ранений, включая одно в плечо и два в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Его оперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда пострадавшего доставили вертолетом.