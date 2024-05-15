Премьер-министра Словакии Роберта Фицо поместили в искусственную кому

По официальному заявлению, после операции его состояние оценивается как критическое, и многое будет зависеть от того, как его организм сможет справиться с полученными ранениями. Несмотря на это, удалось избежать критической кровопотери.
Что известно о покушении на премьер-министра Словакии
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, расположенном в 190 км от Братиславы, где проходило заседание правительства. Политик получил несколько ранений, включая одно в плечо и два в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Его оперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда пострадавшего доставили вертолетом.
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Фицо находится в критическом состоянии, и отметил, что нападение имело политические мотивы. Задержанный виновник нападения, 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, использовал легально зарегистрированное оружие.
Беларусь решительно осудила покушение на премьер-министра Словакии. Во внешнеполитическом ведомстве также пожелали скорейшего восстановления и выздоровления Роберту Фицо.
Роберт Фицо выступал против военной помощи Украине и высказывался против членства Украины в НАТО. Он также стремился к улучшению отношений с Россией и отвергал необходимость изоляции Москвы из-за конфликта в Украине.