Польский судья Шмидт допустил, что его могут лишить гражданства

Он также ответил на вопрос, мог бы он заявить свою кандидатуру на должность руководителя Польши, чтобы изменить политику страны, в том числе по отношению к Белоруссии и России. «Пока еще да», — ответил экс-судья, пояснив, что пока еще является гражданином Польши. «Если мне придумают еще какое‑то уголовное дело по сфабрикованным документам, то с юридической точки зрения это будет невозможно», — добавил он.