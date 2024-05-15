Польский судья Шмидт допустил, что его могут лишить гражданства

«Не исключено, что через какое‑то время меня могут и гражданства лишить», — сказал Шмидт в интервью белорусскому госизданию «СБ. Беларусь сегодня».
Он также ответил на вопрос, мог бы он заявить свою кандидатуру на должность руководителя Польши, чтобы изменить политику страны, в том числе по отношению к Белоруссии и России. «Пока еще да», — ответил экс-судья, пояснив, что пока еще является гражданином Польши. «Если мне придумают еще какое‑то уголовное дело по сфабрикованным документам, то с юридической точки зрения это будет невозможно», — добавил он.
Шмидт сообщил, что польские дипломаты пока не встречались с ним. «Не захотели пока. Без объяснений причин», — сказал он.
Шмидт также отметил, что охотно общается о политике с журналистами, поскольку для него это своего рода гарант безопасности. «Не так просто ликвидировать человека, который является публичным», — пояснил он.
«Если президент (Белоруссии — ред.) сказал, что я в безопасности, то так оно и есть. Как оказалось, я могу навредить многим в польском правительстве и не только. Я опасаюсь действий польских спецслужб, американских, британских и украинских. От них исходит большая опасность», — сказал Шмидт.
При этом он подчеркнул, что говорит простые слова о том, что польский, русский, белорусский и украинский народы могут жить в мире и согласии.
«Но, оказывается, эти простые, очевидные слова стали причиной реальной угрозы для человека, который об этом говорит. Тогда, когда я начал получать от друзей информацию, что спецслужбы готовят, фабрикуют против меня документы, чтобы меня закрыть, это уже был последний момент, последний шанс уехать из Польши. Пока меня еще не внесли в список невыездных лиц, которым нельзя выезжать из страны», — добавил экс-судья.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных «в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша». Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.